تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين كل الوطن تدشين النسخة 15 لمهرجان الرياض للتسوّق الأربعاء المقبل كل الوطن “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود كل الوطن صحّة الرياض توقّع إتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “السكري” كل الوطن اسرائيليون يتحسرون على انتهاء حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر الأردنية (فيديو) كل الوطن مصر… السيطرة على حريق هائل والخسائر تتخطى ملايين الجنيهات كل الوطن الدمام: إصابة 13 شخصاً إثر انهيار واجهة مبنى (صور) كل الوطن مسؤول مصري يعلق على إعلان قطر نجاح مشروع كبير لها في مصر…”لا تنطبق عليها قرارات المقاطعة”. كل الوطن الرئيس اليمني يتهم “أنصار الله” بتحويل اتفاق ستوكهولم إلى وسيلة للضغط والابتزاز كل الوطن اسماعيل هنية: هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات
» » اسماعيل هنية: هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات

اسماعيل هنية: هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 7:47 مساءً
اسماعيل هنية: هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات

رام الله – سبوتنيك. : قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، على وجود توافق وطني حول إجراء الانتخابات بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددا على ضرورة إجرائها بالقدس سواء بسواء مع قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال هنية في بيان متلفز إن “هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات“، مؤكدا، “نسعى إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على الشراكة في كل المستويات”، وأن “حماس قدمت مرونة عالية في سبيل تحقيق الوحدة والمصالحة”.

وتابع أن “الانتخابات كان يجب أن تجري في ظل مصالحة فلسطينية، وحكومة وحدة، والاتفاق على إجرائها؛ رئاسية وتشريعية ومجلس وطني”.

وعن وضع القدس في حال اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، قال هنية، “يجب أن تجرى الانتخابات في الضفة والقدس وغزة بشكل لا يقبل المناور،ة تحديداً في موضوع القدس، وإذا رفض الاحتلال فنحن كشعب يجب أن نجعل القدس عنوان اشتباك سياسي ونفصحه أمام العالم”.

يذكر أن التحضير للانتخابات وموعد عقدها يحتاج لمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس يحدد مدة  التحضير لعقدها 90 يوما.

ويشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت عام 2006 وآخر انتخابات رئاسية عام 2005 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي في حركة “حماس”، حسام بدران، الجمعة الماضية، أن حماس اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.

وقال بدران في بيان وصل وكالة “سبوتنيك”: “إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية”.

رابط مختصر
2019-11-10 2019-11-10
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير