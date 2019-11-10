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مصر… السيطرة على حريق هائل والخسائر تتخطى ملايين الجنيهات

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:10 مساءً
مصر… السيطرة على حريق هائل والخسائر تتخطى ملايين الجنيهات

كل الوطن- القاهرة- وكالات: تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل شب في موقع تدوير قش الأرز بقرية “أخطاب” بمركز أجا بالدقهلية.

حريق داخل طائرة
وبحسب صحيفة “أخبار اليوم”، تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بالحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عوض، و9 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الموقع على مساحة ٣ أفدنة وبه كميات كبيرة من القش المعاد تدويره احترق معظمها، وبالرغم من أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، إلا أن الخسائر المبدئية قدرت بحوالي ٦ ملايين جنيه.

وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق.

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