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صحّة الرياض توقّع إتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “السكري”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:46 مساءً
صحّة الرياض توقّع إتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “السكري”

كل الوطن – فريق التحرير:وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، اليوم الاحد اتفاقية شراكة مجتمعية بين “صحة الرياض” وجمعية السكري السعودية الخيرية ، ممثلة برئيس مجلس الادارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الحميدي . و تهدف الاتفاقية إلى دعم بعض المبادرات الصحية الخيرية لمرضى الرعاية المنزلية بمنطقة الرياض ، حيث تقوم الجمعية وبالتنسيق مع “صحة الرياض” للعمل على تسيير عيادات متنقله ، وتوعية ودعم المرضى بأجهزة السكري ، ومستلزماتها ، وإقامة الندوات ، والمؤتمرات ، وكل مايختص بمرض السكري والوقاية منه لجميع محافظات منطقة الرياض .

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تهدف من خلالها “صحة الرياض” إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير الربحية في التنمية الصحية، وتمكين المحسنين ومحبي الخير في الإسهام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

كما عبّر الدكتور التويجري عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ، ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود لما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام، ولمعالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة على توجيهاته السديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.

من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية عبد العزيز بن سعد الحميدي أن الجمعية تعمل بالشراكة مع “صحة الرياض” لدعم عدد من المبادرات الصحية الخيرية لمرضى الرعاية المنزلية بمنطقة الرياض ، حيث تقوم الجمعية بالتنسيق مع “صحة الرياض” للعمل على تسيير عيادات متنقله ، وتوعية ودعم المرضى بأجهزة السكري ، ومستلزماتها ، وإقامة الندوات ، والمؤتمرات ، وكل مايختص بمرض السكري والوقاية منه لجميع محافظات منطقة الرياض .

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