تدشين النسخة 15 لمهرجان الرياض للتسوّق الأربعاء المقبل

كل الوطن – فريق التحرير: عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان الرياض للتسوق، اجتماعاُ للوقوف على التحضيرات النهائية لانطلاقة المهرجان الذي تنظمه غرفة الرياض، في نسخته 15، والمحددة بتاريخ يوم الأربعاء المقبل ١٣ نوفمبر الحالي الموافق ١٦ ربيع اول، وذلك في غرناطة مول بالرياض.

وتواكب نسخة المهرجان لهذا العام، موسم الرياض في دورته الأولى ، تحت مظلة روزنامة مواسم السعودية، وسوف يتواصل المهرجان على مدار شهر كامل، ستقدم المراكز المشاركة بالمهرجان خلالها تخفيضات خاصة بالمهرجان مع عدد من الفعاليات الموجهة لمختلف فئات المجتمع وأهالي العاصمة وزوراها من داخل المملكة وخارجها، كما ستعلن المراكز عن جوائز قيمة للمتسوقين في فتره المهرجان، وتتركز فعاليات المهرجان والمسابقات الترفيهية المواكبة له داخل المراكز التجارية المشاركة، وهي كل من، غرناطة مول -حياة مول -والرياض غاليري-وصحاري مول، كما ستقدم هذه المراكز وعدد من الجهات الأخرى المشاركة تخفيضات خاصة لفترة المهرجان.

وبهذه المناسبة قال ماجد الحكير رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ، يسعدنا أن نسخة هذا العام من المهرجان تواكب الفعاليات المتميزة والكبيرة لموسم الرياض، حيث نلاحظ الإقبال الكبير عليها من جميع فئات المجتمع، والمرتادين لها من داخل المملكة وحتى من خارجها، وهذا بلا شك يجعلنا في مهرجان الرياض للتسوق متطلعين لتقديم المزيد من الخيارات التسويقية والترفيهية التي يستحقها أهل الرياض وكل مقيم بها وزائر لها، فسياحة التسوق قد تميزت فيها العاصمة على مدار الأعوام الماضية، حيث يوجد بها أفضل مراكز التسوق التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأضاف، ومما يحفزنا لنجاح المهرجان، دعم ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والذي يبذل جهود كبيرة لخدمة الرياض وإبراز تميزها في العديد من المجالات، ومنها ما يتعلق بنشاط التسوق والترفيه الذي أصبح من الاحتياجات الضرورية في حياتنا المعاصرة.

ونوه الحكير بالدعم الذي يجده المهرجان من غرفة الرياض ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عجلان العجلان، وأعضاء المجلس، وتمنى أن يحقق المهرجان هدفه في الوصول لأكبر فئة من الجمهور، خاصة من خلال المراكز المشاركة والتي ستحرص على تقديم باقات من الحوافز والأنشطة المنافسة لجذب المتسوقين وعموم زوار الرياض.