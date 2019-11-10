تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين كل الوطن تدشين النسخة 15 لمهرجان الرياض للتسوّق الأربعاء المقبل كل الوطن “السعودية للكهرباء” وجنرال اليكتريك توقعان اتفاقيات لنزع الفاناديوم واستحلاب الوقود كل الوطن صحّة الرياض توقّع إتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “السكري” كل الوطن اسرائيليون يتحسرون على انتهاء حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر الأردنية (فيديو) كل الوطن مصر… السيطرة على حريق هائل والخسائر تتخطى ملايين الجنيهات كل الوطن الدمام: إصابة 13 شخصاً إثر انهيار واجهة مبنى (صور) كل الوطن مسؤول مصري يعلق على إعلان قطر نجاح مشروع كبير لها في مصر…”لا تنطبق عليها قرارات المقاطعة”. كل الوطن الرئيس اليمني يتهم “أنصار الله” بتحويل اتفاق ستوكهولم إلى وسيلة للضغط والابتزاز كل الوطن اسماعيل هنية: هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات
» » » أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين

أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:54 مساءً
أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين

كل الوطن – فريق التحرير: قالت صحة الرياض أن (14389) مراجع أستفادوا من الخدمات الصحية لمستشفى الرين العام وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2019م ، وأوضحت أن قسم الطوارئ للمستشفى باشر ( 8507) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما أستقبلت العيادات الخارجية (5861) مراجع خلال نفس الفترة. وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في غرفة العمليات قامت بإجراء (45) عملية جراحية، فيما تم إجراء (16934) فحصاً مخبرياً وإشعاعياً حيث قام قسم المختبر بفحص (15837)عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء (1097) فحص إشعاعي .

رابط مختصر
2019-11-10 2019-11-10
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير