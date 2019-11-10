الإمارات: تسرب المياه إلى “دبي مُول” بسبب الأمطار الغزيرة

كل الوطن – سي أن أن: أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، أن فرق مُختصة أجرت أعمال الصيانة والنظافة اللازمة في مبنى “دبي مول”، بعد تسرب مياه الأمطار الغزيرة إلى عدد من المحال والمرافق.

دبي مول قبل قليل pic.twitter.com/Y3xdKeatOX — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) November 10, 2019

ونقل المكتب الإعلامي عن المتحدث باسم شركة إعمار قوله إن “دبي مول” تأثر بهطول الأمطار الغزيرة، مما تسبب في تسرب في مناطق محدودة في المبنى.

مواقف دبي مول حاليا..اللهم احفظ الامارات اللهم اجعلها سقيا رحمة pic.twitter.com/3cgPn5eDUD — fetouh (@FetouhN) November 10, 2019

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نعمل على احتواء جميع التسريبات والمركز التجاري لا يزال مفتوحًا للجمهور.. وموظفو مركز التسوق متواجدون على الأرض، لضمان عدم تأثر الزائرين”.

دبي مول قبل قليل pic.twitter.com/T4nAk5Cf5U — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) November 10, 2019

وكانت أمطار غزيرة سقطت على مناطق متفرقة من الإمارات اليوم، فيما تم تناقل مقاطع فيديو للحظة تسرب مياه الأمطار إلى “دبي مول”.