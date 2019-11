الإمارات: تسرب المياه إلى “دبي مُول” بسبب الأمطار الغزيرة

كل الوطن – سي أن أن: أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، أن فرق مُختصة أجرت أعمال الصيانة والنظافة اللازمة في مبنى “دبي مول”، بعد تسرب مياه الأمطار الغزيرة إلى عدد من المحال والمرافق.

ونقل المكتب الإعلامي عن المتحدث باسم شركة إعمار قوله إن “دبي مول” تأثر بهطول الأمطار الغزيرة، مما تسبب في تسرب في مناطق محدودة في المبنى.

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نعمل على احتواء جميع التسريبات والمركز التجاري لا يزال مفتوحًا للجمهور.. وموظفو مركز التسوق متواجدون على الأرض، لضمان عدم تأثر الزائرين”.

وكانت أمطار غزيرة سقطت على مناطق متفرقة من الإمارات اليوم، فيما تم تناقل مقاطع فيديو للحظة تسرب مياه الأمطار إلى “دبي مول”.

Emaar spokesperson: Dubai Mall was affected by the heavy rainfall, causing leakages in limited areas. We are working to contain all leakages and the mall remains operational and open to the public. Mall staff are on the ground, ensuring the visitor experience remains unaffected. pic.twitter.com/PJDFNIADFt

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 10, 2019