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في أول مشاركة لها… تعرف على ترتيب السعودية بأولمبياد الروبوت

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 1:09 صباحًا
في أول مشاركة لها… تعرف على ترتيب السعودية بأولمبياد الروبوت

كل الوطن-  سبتونيك –  وكالات: حقق الفريق السعودي اليوم المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً ، التي تنعقد خلال الفترة 7 – 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد هيأت 8 فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

وتنافست الفرق في أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها.

 فيما تضمنت الفئة الثالثة «المفتوحة» تحدٍ مشترك في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي “Tetras tack” في مجال المدن الذكية.

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2019-11-11 2019-11-11
عربي ودولي
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