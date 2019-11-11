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مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف شمالي مصر حسب “أخبار اليوم” المملوكة للدولة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 1:45 صباحًا
مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف شمالي مصر حسب “أخبار اليوم” المملوكة للدولة

القاهرة/ وكالات:  لقي 4 أشخاص مصرعهم، الأحد، جراء سقوطهم في بالوعة للصرف الصحي بمحافظة المنوفية، شمالي مصر.

وأفاد بوابة “أخبار اليوم”، المملوكة للدولة، بوفاة 4 عمال وإصابة إثنين أخرين تتراوح أعمارهم جميعًا بين العقدين الثالث والرابع.

وقرر سعيد عباس، محافظ المنوفية، فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، كما قرر صرف إعانات مالية عاجلة للضحايا والمصابين.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت حوادث السقوط في بلاعات الصرف الصحي، والتي تعود وفق تقارير محلية، إلى حوادث سرقة أغطية البالوعات التي يعاد تدويرها.

وتتنوع أسباب الوفاة في مثل هذه الحوادث، وأغلبها نتيجة الغرق في مياه الصرف أو استنشاق غاز “الميثانول” السام، وفق تقارير محلية.

ويعود تاريخ شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، وفق تقارير رسمية، إلى عام 1914، بإنشاء مصلحة المجاري الرئيسية كنواة لمشروع مُتكامل بدءًا من القاهرة قبل أن يشمل بقية المحافظات لاحقًا.

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