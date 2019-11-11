وداعاً للجراحات التجميلية … وأهلاً بكم الى العالم البديل

كل الوطن- مارب برس: انه حقاً عصر التقنيات التجميلية الطبية البسيطة، ليس فقط لكونها تتطلب فترة تعافي قصيرة وانخفاض تكلفتها نسبياً لكن بسبب وفرتها لأكبر عدد ممكن من المستهلكين. فعمليات الحقن والليزر وتنعيم البشرة هي إجراءات سريعة، يمكن القيام بها في ساعة الغداء خلال دوام العمل.

لكلّ امرأة ترغب في القيام بتعديل بسيط في وجهها، أكان تصحيح شكل الأنف، شدّ الجلد، التخلّص من التجاعيد، تكبير الشفاه أو غيرها، أنتِ لستِ بحاجة لا للعمليات الجراحية ولا لساعات طويلة من الجلسات التجميلية. كل ما عليكِ اللجوء إليه هو تعديلات بسيطة، تعمل على تصحيح بعض الشوائب في الوجه، مع المحافظة على الملامح الطبيعية. هذه التعديلات أطلق عليها عالمياً، إسم Tweakments ولاقت رواجاً كبيراً بداءً من عام 2019. فعلى ماذا ترتكز هذه التعديلات التجميلية البسيطة وما هي أنواعها؟

القرصات العلاجية او ال Tweakments، هي تعديلات بسيطة في ملامح الوجه أو حتى الجسم، لتصحيح الشوائب بطريقة طبيعية جداً. الهدف منها المحافظة على الشكل الأساسي مع التعديل البسيط في الأماكن التي تحتاج لذلك. هذه القرصات ترتكز غالباً على حقن فيلر غنّية بالأحماض، الفيتامينات، والكولاجين، وغيرها من المكوّنات المغذية التي تأتي بمفعول ونتيجة فورية على البشرة. إذاً، يمكنكِ أن تلجئي إلى تصغير الأنف، شدّ الجلد، تكبير الشفاه أو غيرها من التعديلات التجميلية، من دون أن تخضعي لأي جراحة أو شقّ للجلد. كذلك، ترتكز بعض هذه علاجات على موجات الليزر والترددات الإرتجاجية، غالباً لتذويب الدهون في الجسم أو الوجه.

أبرز أنواع علاجات Tweakments

بعض أنواع هذه القرصات العلاجية، باتت أكثر رواجاً وإقبالاً من غيرها.

من أبرز أنواع الـTweakments المعروفة هي:

تصحيح شكل الأنف بالفيلر

عملية تصحيح شكل الأنف من دون جراحة Non-surgical Rhinoplasty . يتم ذلك من خلال حقن حمض الهيالورونيك التي تعمل على ملء التعرجات في الأنف مثلاً، أو رفعه بطريقة طبيعية. مفعولها فوري، حوالي 15 دقيقة، لا تحمل مضاعفات، لكن أنتِ بحاجة إلى تكرار هذا الإجراء التجميلي بين فترة وأخرى.

تكبير الشفاه بالخيوط الذهبية

صحيح أن تقنيات تكبير الشفاه التجميلية لا ترتكز أصلاً على الجراحات. لكن اليوم أصبح هنالك بديل أفضل لتكبير الشفاه عن البوتوكس والفيلر، ألا وهو تقنية Lip Threading. تعمل من خلال خيوط أو قطع صغيرة مدوّرة يتم حقنها في الشفاه. هذه الخيوط مصنوعة من البولي لاكتيك اسيد الذي يذوب نتيجة التحللّ في البشرة وبالتالي يعزز إنتاج الكولاجين فيها بسرعة. هذه الكمية الزائدة من الكولاجين تضاعف حجم الشفاه وتحددها لتصبح ممتلئة أكثر. يتم إدخال هذه الخيوط التي لقبت بالذهبية، من خلال إبر صغيرة جداً تخترق الجلد تعمل على رسم حدود الشفاه وجعلها تبدو أجمل.

التخلّص من الذقن المزدوج بالليزر

إن كنتِ تعانين من الذقن المزودج، يمكنكِ اليوم التخلّص من هذه المشكلة بالليزر ومن دون جراحة. تعمل الموجات الحارة على تذويب الدهون المجمّعة في المنطقة المستهدفة وتدمير الخلايا الدهنية. تستغرق الجلسة 25 دقيقة من الوقت وهي غير مؤلمة. الجدير ذكره أن النتيجة الفعّالة تحصلين عليها بعد 3 أشهر، إذ ينكمش الجلد عند الذقن، بعدما تتدمر الخلايا والجيوب الدهنية شيئاً فشيء. الجدير ذكره أن التقنية نفسها يمكن أن تستعمل لحرق الدهون في الجسم ونحته.

شدّ الوجه بالفيلر

من بين الجراحات التي ممكن أن تنعدم قريباً، هي جراحة شدّ الوجه. بدل ذلك، يلجأ الكثير من خبراء التجميل إلى الفيلر الذي يحتوي على الأحماض والمرطبات التي تحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين وبالتالي إنكماشها بشكل طبيعي. نتيجة هذا الإجراء التجميلي فورية، تصبح أفضل مع التقدم في الوقت عندما تصبح كمية الكولاجين كافية في الجلد، فتختفي أيضاً التجاعيد.