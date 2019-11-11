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الجوازات تفتح باب القبول للكادر النسائي على رتبة (جندي)

أوضحت الشروط وأماكن التعيين وطريقة التقديم

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 2:36 صباحًا
الجوازات تفتح باب القبول للكادر النسائي على رتبة (جندي)

وأشارت إلى أن استقبال طلبات القبول سيستمر حتى الساعة العاشرة صباح الخميس المقبل الموافق 17 ربيع الأول 1441هـ، موضحةَ أنه يشترط لتعيين المتقدمات:

أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، و أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، و أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وأن لا يقل طول المتقدمة عن (155سم)، وأن يتناسب الوزن مع الطول بحسب اللائحة الطبية، وأن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها لأي سبب، و ألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

وأضافت أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، وأنه يفضل من لديها مؤهل أعلى أو دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر، وتكون الشهادة من جهة معتمدة، وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية، وستكون هناك لجان اختبار لذلك.

كما أوضحت أن التعيين سيكون في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وبينت أنه على المتقدمات تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وأنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل بحسب الشروط المعتمدة. ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة عبر الرابط التالي: https://cutt.us/O77D6

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2019-11-11 2019-11-11
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كل الوطن- فريق التحرير