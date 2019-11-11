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لافروف: يجب أن يسيطر الجيش السوري على كامل البلاد بما فيها حقول النفط التي يحتلها الأمريكيون

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 3:01 مساءً
لافروف: يجب أن يسيطر الجيش السوري على كامل البلاد بما فيها حقول النفط التي يحتلها الأمريكيون

كل الوطن- وكالات_ : أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضي البلاد، بما فيها مناطق حقول النفط التي استولى عليها الأمريكيون.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “سنصر على أن يسيطر الجيش السوري على كامل التراب الوطني وأراضي بلاده بفعالية وبأسرع وقت ممكن. هذا فقط سينهي الإرهاب ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية”.

وجاءت تصريحات الوزير الروسي تعليقا على أنباء أفادت بأن الجيش الأمريكي نشر مؤخرا مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز “أبرامز” حول حقول النفط السورية في شمال البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه يعتزم إبقاء جزء من القوات الأمريكية في سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة “داعش”.

المصدر: “إنترفاكس”

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