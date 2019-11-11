فيديو :الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بعيار ناري في مخيم العروب

كل الوطن- وكالات – مصادر فلسطينية: قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب بالضفة الغربية، خلال مواجهات أعقبت اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب القتيل لم يتمكن من الوصول إلى المستشفى، نظرا للحواجز العسكرية الكثيرة الإسرائيلية المنتشرة.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت بإصابة شابين فلسطينيين اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت على مدخلي مخيمي العروب والفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها نقلت شابا من بلدة دورا جنوب الخليل إلى مستشفى الخليل، جراء تعرضه لرصاصة في فخده، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار عقب مسيرة طلابية في ذكرى رحيل الرئيس الراحل أبو عمار.

وأغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم “60” المودي لبلدة دورا، ومنعت الفلسطينيين ومركباتهم من العبور.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية القنابل الصوتية والغاز ضد طلبة المدارس والمشاركين في فعاليات إحياء ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.

المصدر: وفا