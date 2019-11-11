كل الوطن- مصادر صحفيه : اتهمت مواطنة سعودية طليقها وشقيقه بإيذاء أطفالها الخمسة والاعتداء عليهم، وقيام عمّهم بتهديدها بنشر صور تم الاستيلاء عليها من هاتفها الجوال إذا تقدمت ببلاغ إلى الجهات المختصة لكشف الجريمة.

وطالبت المواطنة، عزلة الشهراني، بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائها الخمسة، مؤكدة أنهم يتعرضون للعنف من قبل والدهم وعمهم، منذ طلاقها، وانتقالها إلى المنطقة الشرقية للسكن؛ بسبب تعرضها للمضايقات من قبل طليقها بعد أن «سلب منها أبناءها واختفى»، حسب تعبيرها.

وقالت الأم: «أطفالي الخمسة يتصلون بي ويبكون من التعنيف؛ حيث تعرضوا للطعن من قبل والدهم، مشيرة إلى أن عم الأطفال يهددها لعدم إبلاغ الجهات».

وحصلت «عاجل» على رسالة (واتس اب) يهدد فيها عّم الأطفال والدتهم بعد أن سلبها جوالها، ويهدد بنشر ما بداخله من صور في حالة الإبلاغ.

وأفادت المعلومات أن مركز العنف الأسري وجه بلاغا إلى مركز شرطة بيشة، استنادًا إلى بلاغ من الأم يفيد بتعرض الأطفال للعنف الجسدي المبرح المتمثل بالضرب باستخدام الأدوات (الحديد – السلك – الخشب – الحرق بسكب الماء المغلي على أجسادهم (…) يوميا وحرمانهم من المأكل والمشرب لفترة طويلة، وأن الطفلة أخبرت والدتها بأن أباهم أسكنهم في منطقة جبلية باردة الأجواء وأن وضعها وأشقاءها خطر وغير آمن