مادة غذائية تقوي جهاز المناعة وتعزز قدرته

كل الوطن- وكالات- ديلي ميل :وجدت دراسة حديثة أن الفطر قد يعزز جهاز المناعة لدى البشر عبر تحفيز استجابة خلايا الدم البيضاء.

واختار علماء أستراليون في جامعة Griffith، كوينزلاند، 3 أنواع من الفطر: “شيتاكي” و”ريشي” و”مايتاكي”، تحوي مستويات عالية من بيتا-غلوكان، وهي نوع من الكربوهيدرات الموجودة في جدران خلايا الفطريات.

ويقول فريق البحث إنه عند تناول الفطر، يرى الجهاز المناعي “بيتا غلوكان” كعنصر غريب، ما يحفزه على الدفاع ضد مسببات الأمراض.

وأظهرت الدراسات أن “بيتا غلوكان” يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وهناك أيضا أدلة على أن الكربوهيدرات تنظم مستويات السكر في الدم، وتحفز الجهاز المناعي.

ومزجت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS One، أنواع الفطر الثلاثة معا، لاختبارها على خلايا الدم البشرية. وأدى ذلك إلى تحفيز خلايا الدم البيضاء، التي تكتشف وتدمر البكتيريا والكائنات الحية الضارة الأخرى.

وترسل البلاعم إشارات إلى الخلايا التائية، التي تنفذ مجموعة من الوظائف، بما في ذلك قتل البكتيريا.

وتقوم البلاعم أيضا بإطلاق السيتوكينات، التي تساعد على التواصل بين الخلايا كجزء من الاستجابة المناعية، وتحفز حركة الخلايا نحو مواقع الالتهاب. ووجد فريق البحث زيادة في السيتوكينات، ما يشير إلى أن الفطر كان بمثابة منبه للجهاز المناعي.

وعلى حد علمهم، هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن الاستجابة المناعية، الناتجة عن الفطر في الأدبيات الطبية.

وليس من الواضح ما إذا كانت أجزاء الفطر تحدث التأثير نفسه، في حال جرى تناولها.