الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير تحيل معنف أبناء وبنات مواطنة إلى النيابة العامة

كل الوطن – متابعات: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير باشرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حالة المواطنة التي اشتكت من تعرض بناتها وأولادها للتعنيف؛ موضحة أنه وبناءً على رغبة البنات الخطية فقد تم تسليمهن إلى عمِّهن، بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهن وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

تفصيلاً، قالت الوزارة: إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لمواطنة تشتكي من تعرض بناتها وأولادها للتعنيف، وتطالب بالتدخل لحمايتهم.

توضح الوزارة أن وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير باشرت الحالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ للاطمئنان على سلامة الأبناء، واستدعاء المتهمين في التعنيف وتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وبناءً على رغبة البنات الخطية فقد تم تسليمهن إلى عمّهن، بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهن ورعايتهن ومواصلة تعليمهن، كما تم مخاطبة إدارة التعليم بالمنطقة لإلحاقهن بالمدرسة؛ وقد تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

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