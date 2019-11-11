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اقتصادي: هذا هو السعر المتوقع لسهم “أرامكو” بعد طرحها للاكتتاب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 4:38 مساءً
اقتصادي: هذا هو السعر المتوقع لسهم “أرامكو” بعد طرحها للاكتتاب

كل الوطن – متابعات: توقع الكاتب الاقتصادي محمد نافع أن يصل سعر السهم بشركة «أرامكو» لـ40 ريالاً، وذلك من خلال عملية حسابية لقيمة 2٪؜ من أسهم الشركة، إلا أنه بين أن ذلك قابل للتغير، كون سعر السهم مرتبطاً بالقيمة السوقية للشركة.

وأكد «نافع» أن الثقة مرتفعة جداً بـ«أرامكو»، وهو الأمر الذي يجعل الإقبال على أسهمها كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، وقدم عدداً من النصائح للأفراد الذين يرغبون بالاكتتاب لدى الشركة.

ونصح الكاتب الاقتصادي جميع الأفراد الاكتتاب في الأسهم بـ200 سهم أو أكثر، نظراً لأن الشركة ذات موثوقية عالية والإقبال سيكون عليها كبيراً جداً، مقدماً نصائحه بالمحافظة على الأسهم وعدم بيعها وجعلها كاستثمار مستدام يسهم في زيادة دخل المكتتب من الأرباح، وقراءة العقود قبل أي اكتتاب، وكذلك عدم المجازفة والتضييق على النفس مادياً.

وبين أن نجاح الاكتتاب في سوق تداول المحلية يحفز السوق العالمية للإقبال على اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وأن طرح الأسهم الأولى بالسعودية هو حافز كبير لتحقيق ربحية جيدة للمكتتبين كي يكون مشجعاً للطرح الآخر، والمتوقع يكون خارج الوطن في أحد البورصات العالمية.

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