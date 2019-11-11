مصر.. تحقيق عاجل مع طبيب كتب أغرب “وصفة طبية” في العالم (صورة)

قرر محافظ البحيرة في مصر هشام آمنة، إحالة طبيب أمراض نساء في مستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق العاجل، بسبب إخلاله بقواعد كتابة وصفة العلاج لإحدى المريضات.

بدأت الواقعة أمس الأحد في مستشفى شبراخيت بعد أن أجرى الطبيب المذكور الكشف الطبي على سيدة تشكو من آلامها، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج، ولإصرارها على صرف علاج لها، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الوصفة ودوّن في الوصفة عبارة “أي حاجة”.

وقال شاهد عيان: “الموضوع باختصار النهاردة في عيادة النساء بمستشفي شبراخيت ست كبيرة بتكشف بتقول للدكتور إن جسمها تعبها بعد انقطاع الدورة الشهرية، الدكتور قالها اكتبلك إيه يعني قالت له اكتبلي أي حاجة وفعلا كتبلها الكلمة وراحت تصرف الروشيتة من صيدلية المستشفى… الصيدلي قالها إن الدكتور كاتبلها كلمة أي حاجة في الروشتة”.

بعد التحقق من صحة الخبر، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مؤكدا أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.​

المصدر: “مصراوي”