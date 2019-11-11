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» » بالفيديو.. كاظم يعيد نشر أغنيته “شباب العراق” والبعض يربطها بالاحتجاجات

بالفيديو.. كاظم يعيد نشر أغنيته “شباب العراق” والبعض يربطها بالاحتجاجات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 8:39 مساءً
بالفيديو.. كاظم يعيد نشر أغنيته “شباب العراق” والبعض يربطها بالاحتجاجات

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر، متابعيه بإعادة نشر فيديو لأغنيته “شباب العراق”، مرفقا المنشور بتعليق توجه به إلى الشباب العراقي.

وجاءت كلمات الأغنية التي صورها الساهر عام 2015، كالتالي:

“شباب العراق شباب العمل شباب النضال أَبي البطل

عريق الكفاحِ لنيل السماح طويل الجناح لعز البلاد

عقدنا علَيه عظيم الأَمل شباب العراق شباب العراق”

وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت الموضوع بين إعادة إطلاق الأغنية ودعم الساهر للمتظاهرين في بلاده، خاصة أن موسيقى الأغنية تشبه العزف الثوري، الذي يحفز العسكر بإيقاع سريع ولحن موحد.

وتجتاح العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب مظاهرات احتجاجية تطالب الحكومة بمحاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص العمل.

وأدت المصادمات بين المحتجين وأفراد الأمن إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وآلاف المصابين عقب استخدام الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في بعض الأماكن لتفريق المتظاهرين.

المصدر: فيسبوك كاظم الساهر

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2019-11-11
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