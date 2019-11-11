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الاتحاد الأوروبي: سندعم أي مبادرة لتسوية الخلاف في الخليج تأتي من داخل المنطقة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 10:11 مساءً
الاتحاد الأوروبي: سندعم أي مبادرة لتسوية الخلاف في الخليج تأتي من داخل المنطقة

كل الوطن- فريق التحرير- RT : أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لتسوية الخلاف في منطقة الخليج، تأتي من داخل المنطقة.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، في أعقاب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: “ما ناقشناه اليوم هو حاجة الاتحاد الأوروبي لدعم أي مبادرة ستأتي من المنطقة”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكويت “دولة ذات مصداقية وسمعة ودور في هذا المجال”، وأنها قد ناقشت هذا الموضوع عدة مرات في الكويت”.

وأضافت أن “دولا أخرى في منطقة الخليج (غير الكويت) طرحت أفكارا حول مؤتمرات إقليمية أو فتح قنوات (للحوار)”، مؤكدة: “نعتقد أنه لا يتعين على الاتحاد الأوروبي طرح مبادرات، ولكن عليه أن يعرض الدعم لأي مبادرة تطلق من داخل المنطقة وتكون شاملة وتهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد طرق للتعايش السلمي في المنطقة”.

المصدر: RT

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