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الملك عبد الله الثاني يغرد بعد زيارة الباقورة و يصلى هناك

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 11 نوفمبر 2019 - 10:40 مساءً
الملك عبد الله الثاني يغرد بعد زيارة الباقورة و يصلى هناك

كل الوطن-  وكالات -سبتونيك : زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، منطقة الباقورة شمالي الأردن، التي تسلّمها الأردن مع منطقة الغمر جنوبي الأردن، أمس الأحد، بعد 25 عاما كانت بحوزة إسرائيل كحق انتفاع.

الباقورة على الحدود الأردنية الإسرائيلية
إسرائيليون يتحسرون على انتهاء حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر الأردنية (فيديو)

وغرد الملك عبد الله على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وقال إن “سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار“.

وبحسب موقع قناة “المملكة” الأردنية جاءت تغريدة الملك، بعد زيارته برفقة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، إلى منطقة الباقورة شمالي الأردن، التي تسلّمها الأردن مع منطقة الغمر جنوبي الأردن، أمس الأحد.

وكان في استقبال الملك لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وصلى العاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد الأمير حسين أثناء مشاركتهما في حفل أقيم في منطقة “نهرايم” بالعبرية والباقورة بالعربية، في المنطقة الحدودية بين إسرائيل والأردن.

من جهته قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في تغريدة الاثنين، إن “الغمر والباقورة تفرض فيهما السيادة الأردنية كاملة ويتوحد الجسد الواحد أرضاً كما هو شعباً تحت الراية الهاشمية المظفرة التي تلاحمت مع الشعب لتحقيق الحلم ومعاً سنحقق المزيد على طريق التنمية والتقدم والازدهار للوطن الغالي الغمر والباقورة أرض أردنية في حضن الوطن”.

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2019-11-11
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