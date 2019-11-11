وزير الإعلام اليمني: تصريحات الحوثي تؤكد “ارتهانه بطهران”

كل الوطن- متابعات- القاهرة – سبوتنيك . : علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، على خطاب زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، معتبرا أنه “يؤكد ارتباط جماعته بطهران”.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “تصريحات زعيم الحوثيين الأخيرة تحسم النقاش الذي أثير مؤخرا، حول إمكانية فصل حبلها السري عن طهران وإعادة تأهيلها”.

وأضاف: “عبد الملك الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته ويؤكد أنه من طهران ولطهران. لن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة”.

واتهم الوزير اليمني، الحوثي بـ”الإساءة لثورتي الشعب العراقي واللبناني، التي أعادت الروح والاعتبار لعروبتهم”، مضيفا بأن تصريحاته “تقليد أعمى لتصريحات خامنئي ومسؤولي طهران وحزب الله، التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية”.

وأشار إلى أن تلك الهبة “أسقطت مشروع تصدير الثورة وأوهام إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية”.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن تصريحات الحوثي “تكشف أيضا حجم القلق من تحول هذه الثورة، التي كسرت حاجز الخوف إلى مصدر إلهام لكل الشعوب العربية، التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة الحوثيين”.