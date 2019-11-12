د. عبدالمجيد الجلاَّل: صحوة العراقيين ضد إيران والمُحاصصة الطائفية!

يبدو أنَّ المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة آخذٌ في الانحسار ، وأنَّ الشعوب العربية التي رضخت للهيمنة والنفوذ الإيراني ، قد أدركت فداحة ومآسي التوغل الإيراني في مصيرها ، وقرارها السيادي ! الشعب العراقي العظيم انتابته صحوة ، فنهض من جديد ، ليخرُج من عباءة النظام الإيراني الفاسد الذي أرهقهم ظلماً وبؤساً واستبداداً وعدواناً. بدأت معاناة العراق ، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ، تبع ذلك ، تواطؤ أمريكي، على تسليم العراق للهيمنة الإيرانية ، في ظل حالة التشرذم العربي المؤسف ، فانتهى العراق إلى أجندة إيران ، وتمَّ توريطه في مستنقع الطائفية ، والمحاصصة الطائفية ، وما ترتب عليها ، من ويلاتٍ، ومفاسد ، وفسادٍ ، أصاب البُنية السياسية العراقية في مقتل! هكذا ، ترك الأمريكيون الساحة العراقية مفتوحة للأطماع الإيرانية ، وتقاعس العرب عن نجدة أشقائهم ، فاستغلت إيران ، هذه الساحة المفتوحة أيَّما استغلال ، فتدخلت أكثر في شؤون العراق ، واحتضنت قوىً سياسية موالية لها ، وأنشأت مجاميع مسلحة تأتمر بأمرها ، من أشهرها ميليشيات الحشد الشعبي ، وعصائب أهل الحق ، وكتائب حزب الله ، وسواها الكثير والكثير. تطورت أمور العراق إلى الأسوأ ، مع سيطرة عملاء إيران على كل مفاصل الدولة العراقية ، فانتشر الفساد المالي والإداري ، ونُهبت ثروات البلاد لصالح الفئات المتنفذة ، فأضحت بأيدي الأقلية الشيعية الموالية لإيران ، وتوزعت تلك الموارد والثروات بين قادتهم وأزلامهم ومؤيديهم ، وتُرك الشعب العراقي يتجرع كؤوس البطالة والفقر والحرمان وضنك المعيشة . لم يستهدف المشروع الإيراني في العراق تحقيق أيَّة إيجابيات ، فقد كان مشروعاً إيرانياً صرفاً ، لنشر الطائفية ، وتقسيم العراق إلى بؤرٍ مُتنافسة ، ومتصارعة ، ليُنصّب عليهم أزلامه وعملائه ، تحت راية الطائفية ونظرية الفقيه ، دون أدنى اعتبار واهتمام باحتياجات وأولويات الشعب العراقي المنكوب بمثل هذه الزمر ذات الهوى والمُعتقد الإيراني ! إذن ، لم تكن صحوة العراقيين وثورتهم على هذه الأوضاع المُزرية مفاجئاً لمن يعرق بأس العراق ، وعنفوانه ، وتاريخه ، الذي ينتصر دوماً وأبداً لعروبته ، وهويته العراقية ، ورفضه للاحتلال الإيراني البغيض ، حيث كانت صحيات الجماهير العراقية يتردد صداها في كل المناطق العراقية ، وبصوتٍ واحد ، إيران بره… إيران بره ! أمامَ الحكومة العراقية فرصة تاريخية للانحياز إلى شعبها وشبابها ، بإجراء إصلاح سياسي ودستوري يُخرج العراق من آفة الطائفية والمُحاصصة الطائفية ، عبر خلق نظام انتخابي غير طائفي . كذلك ، ينبغي عليها ، تفعيل القرار السيادي العراقي ، الذي يؤمن بعروبة العراق ، ويرفض المساس بها . والبعد ، كل البعد ، عن كل السياسات الإيرانية التي لا تخلق سوى الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة . كما ينبغي على الحكومة العراقية رسم سياسات مالية لمكافحة الفساد ، وسرقة الأموال العامة ، وإعادة توزيعها لصالح كل فئات الشعب العراقي ، خاصة الفئات الفقيرة والمسحوقة ، وما أكثرهم ! والأهم تنفيذ قرار الدولة بنزع سلاح الميليشيات غير الشرعية ، وإنهاء أدوار قادتها وأفرادها ، العابثين بأمن العراق ، واستقراره ، لصالح القوى الأمنية والدفاعية الرسمية ، فلا مكان في العراق اليوم لبؤر طائفية يتحكم فيها أمراء طوائف ، مهمتهم الأساس المحافظة على مصالحهم ، وانتهازيتهم وولائهم للمرشد الإيراني ! بهذه القرارات السياسية والتشريعية يمكن للعراق ، أن يخرج من بيئة النفوذ الإيراني التي جلبت الفوضى ، والخراب ، والفساد ، وعدم الاستقرار ، في كل الربوع العراقية. فهل تكون الحكومة العراقية بمستوى الأحداث الخطيرة الجارية اليوم في العراق ! والله من وراء القصد .