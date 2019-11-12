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ّالرئيس الأمريكي السابق كارتر يتعرض لنزيف دماغي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 11:02 صباحًا
ّالرئيس الأمريكي السابق كارتر يتعرض لنزيف دماغي

أعلن مركز كارتر أن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر نُقل إلى مستشفى في أتلانتا أمس الاثنين للخضوع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

وتولى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981، وفق موقع “سكاي نيوز”

وقبل سنوات اكتشف كارتر (95 عاما) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015، أنه لم يتبق له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ90 آنذاك.

لكنه في نهاية العام 2015 قال بمؤتمر صحفي “أنه يشعر فجأة بالراحة والقوة والإثارة، ومن ثم تبين بعد 4 أشهر من قوله هذا، أنه شفي تماماً، وجسده خال تماماً من آثار السرطان”.

ويعد جيمي كارتر حاليا أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة.

وكالات

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