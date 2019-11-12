تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “القبس”: لجوء مواطنة روسية إلى سفارة بلادها في الكويت هربا من حكم بالسجن المطوّل كل الوطن ّالرئيس الأمريكي السابق كارتر يتعرض لنزيف دماغي كل الوطن قوات الإحتلال تغتال أبرز قادة ”حركة الجهاد” كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: صحوة العراقيين ضد إيران والمُحاصصة الطائفية! كل الوطن بالصور.. حضور دبلوماسي رفيع في اليوم الأول لمهرجان ثقافات الشعوب الأول بجامعة أم القرى كل الوطن مصر: مصرع شاب مصرى عقب سقوطه من القطار..عقب مشادة بينة وبين المحصل كل الوطن وزير الإعلام اليمني: تصريحات الحوثي تؤكد “ارتهانه بطهران” كل الوطن الملك عبد الله الثاني يغرد بعد زيارة الباقورة و يصلى هناك كل الوطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية : رصد «آثار يورانيوم» في موقع غير معلن بإيران كل الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد
» » “القبس”: لجوء مواطنة روسية إلى سفارة بلادها في الكويت هربا من حكم بالسجن المطوّل

“القبس”: لجوء مواطنة روسية إلى سفارة بلادها في الكويت هربا من حكم بالسجن المطوّل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 11:06 صباحًا
“القبس”: لجوء مواطنة روسية إلى سفارة بلادها في الكويت هربا من حكم بالسجن المطوّل

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا المتهمة في قضية صندوق الموانئ، قد لجأت صباح أمس إلى السفارة الروسية في الكويت قبل صدور حكم بالسجن 15عاما عليها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن سيدة الأعمال الروسية بقيت في السفارة بعد صدور الحكم القاسي بحقها على اعتبار أن السفارة تعد أرضا أجنبية.

وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت أمس الاثنين حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل سعيد دشتي، ونائبته ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على دشتي ولازاريفا قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري ببلاغ إلى النائب العام في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار.

المصدر: “القبس”

رابط مختصر
2019-11-12 2019-11-12
جرائم وحوادثعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير