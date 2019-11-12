“كان يوم أسود”… نجيب ساويرس نادم على مزحته بشأن الثورة اللبنانية

كل الوطن- سبتونبك : أعرب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أمس الاثنين، عن ندمه على المزاح بشأن مظاهرات لبنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكد خلال لقائه في برنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، أن التوفيق خانه في هذا الأمر، وأن الشعب اللبناني له الحق في غضبه من الأمر.

وتابع: “كان يوما أسود عندما نشرت النكتة، خانني التوفيق، اللبنانيون لهم الحق في غضبهم، ولكن نحن كمصريين اعتدنا على هذا المزاح”.

وتعليقا منه على التظاهرات والأوضاع في لبنان حاليا، أكد “ساويرس” أن اللبنانيين أسقطوا النظام الحاكم، ولكن ماذا بعد ذلك، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية في لبنان تتمثل في تعدد الطوائف، بجانب أن السياسيين يبحثون عن مصالحهم الشخصية، ثم الطائفة، وفي النهاية يأتي الوطن.

“أنا كقبطي مسيحي إذا تعارضت مصلحة طائفتي مع مصلحة بلدي سأختار الوطن، الشعور بالوطن أسمى من كل شيء وليست له علاقة بالدين”.

كما حذر رجل الأعمال المصري، الشعب اللبناني من تكرار ما حدث عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 المصرية، في لبنان، قائلا: “لا بد من تنظيم أموركم بدلا من ترك الثورة لكيانات أخرى منظمة تخطفها”، مؤكدا أنه حذر شباب 25 يناير من قفز جماعة الإخوان المسلمين على الثورة”.

وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، علق عبر حسابه على موقع “تويتر”، الشهر الماضي، على مشاركة السيدات في تظاهرات لبنان ساخرا: “قاعد باتفرج على مظاهرات لبنان.. أول ما حسيت مراتي دخلت؛ حولت على حرب اليمن”.

وأحدثت نكتة نجيب ساويرس، جدلا واسعا بين رواد موقع “تويتر”، كما أثارت غضب بعض الفنانين اللبنانيين، ومنهم المطرب رامي عياش، وكذلك نيكول سابا، التي ردت عليه غاضبة: “والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ماحدش فينا نكّت عليها”، متابعة: “نكتك بايخة.. عيب”.

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وأعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني في بيان: “إن حرية التعبير مقدسة، ويكفلها الدستور”، مشددة على أن ذلك “لا يبرر الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”.