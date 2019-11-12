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جيش الإحتلال الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 6:26 مساءً
جيش الإحتلال الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط

قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط. وأوردت القناة العبرية السابعة أن اجتماع الكابينيت يأتي على خلفية إطلاق حوالي 180 صاروخا وقذيفة على الداخل الإسرائيلي ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في “سرايا القدس”، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا باستهداف منزله، شرق مدينة غزة، فجر اليوم، الثلاثاء.

وخلال الأسابيع الماضية برز اسم بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس في التقارير والتحليلات الإسرائيلية، بعد التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باغتياله، الأمر الذي حذرت منه حركة الجهاد.

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2019-11-12 2019-11-12
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