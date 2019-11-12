السعودية.. اعتقال الرجل الذي طعن أفراد فرقة مسرحية بالرياض

كل الوطن – متابعات: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية في السعودية باشرت في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين بالتعامل مع حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضاً حيّاً لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة السعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التويجري، قوله إنه جرى السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح، حيث ألقي القبض عليه، وتبيّن أنه مقيم يحمل الجنسية اليمنية، ويبلغ من العمر ٣٣ عاماً.

وتابع: “ضبط بحوزته السلاح المستخدم “سكين”، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

وأشار التويجري في تصريحاته إلى أنه جرى تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية بسيطة، وأن حالتهم الصحية أصبحت مستقرة، منوها إلى أنهم تلقوا العناية الطبية اللازمة.