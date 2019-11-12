تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الإمارات.. رجل يستعين بـ”أسد” في مشاجرة مع جاره كل الوطن حُكم أوروبي نهائي يغضب إسرائيل: “صنع بالمستوطنات” وسم إجباري كل الوطن الشورى يوافق على نظام المياه ولائحة تنظيم التدريس في الحرمين كل الوطن السعودية.. اعتقال الرجل الذي طعن أفراد فرقة مسرحية بالرياض كل الوطن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستدعي قوات الاحتياط كل الوطن رأسه خادم الحرمين.. هذه قرارات مجلس الوزراء كل الوطن ارتفاع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي بغزة إلى أربعة كل الوطن السلطة الفلسطينية: الغارات الإسرائيلية على غزة “جريمة” كل الوطن عبدالرحمن الحارثي يحوز على درجة الماجستير في التربية الخاصة كل الوطن “كان يوم أسود”… نجيب ساويرس نادم على مزحته بشأن الثورة اللبنانية
» » الإمارات.. رجل يستعين بـ”أسد” في مشاجرة مع جاره

الإمارات.. رجل يستعين بـ”أسد” في مشاجرة مع جاره

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:42 مساءً
الإمارات.. رجل يستعين بـ”أسد” في مشاجرة مع جاره

استعان رجل يحمل الجنسية الكويتية بأسد مفترس لبث الرعب في قلب جاره، بعد أن اندلعت مشاجرة بينهما.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن مشاجرة اندلعت بين جارين، إذ اعترض أحدهما على ركن سيارات ضيوف جاره أمام منزله بشكل يومي”.

وتابعت، أنه “وبعد نقاش حاد، احتدم الجدال بينهما، وتحول إلى تدافع وسب، ليغادر المواطن ويعود إلى جاره وبرفقته أسد، ليرهب الجار وسط ذهوله”.

واضطر الجار للاحتماء بسيارته، إذ دخل إليها خوفا، فيما تمكن أشخاص موجودون في المكان من تهدئة مالك الأسد، قبل تطور المشكلة.

المصدر: الإمارات اليوم

رابط مختصر
2019-11-12 2019-11-12
منوعات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير