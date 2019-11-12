الشورى يوافق على نظام المياه ولائحة تنظيم التدريس في الحرمين

كل الوطن – الرياض: وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على مشروع نظام المياه، وصوت 90 عضواً لصالح إقراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام, قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، ويهدف مشروع النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية.

وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي , وذلك بعد ان اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة , قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، وتتكون اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس والمدرسين في الحرمين الشريفين من 20 مادة, وتهدف إلى تنظيم شؤون التدريس, وبيان واجبات المدرسين ومسؤولياتهم وحقوقهم، كما وافق المجلس على تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة محمد العجلان, وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تعديل المادة.