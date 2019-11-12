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مصر.. واقعة غريبة أثناء تغسيل جثمان هيثم أحمد زكي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 8:44 مساءً
مصر.. واقعة غريبة أثناء تغسيل جثمان هيثم أحمد زكي (فيديو)

سرد الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، واقعة غريبة حدثت معه أثناء تغسيل جثمان الأخير، قبل تشييعه إلى المقبرة.

وقال معوض، أثناء استضافته في برنامج “شارع النهار”، الذي يذاع عبر فضائية النهار، إنه أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض الموجودين دخوله إلى مكان التكفين، مضيفا: “أنا بجهزه دايما قدام الكاميرا، فكان لازم أجهزه وهو رايح يقابل ربنا”.

وتابع: “لما الشيخ كان يجيب رقبته في اتجاه الاقي رقبته جت نحيتي، فكنت أقول للشيخ إنه بيتحرك أهو، فأجده يقول لي إنه بيحبني، ولما مسكت ايده وجيت أشيلها لقيته ماسك في إيدي، فاندهشت، ولكن الشيخ أكد لي وفاته”.

يذكر أن هيثم أحمد زكي وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

المصدر: الوطن

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