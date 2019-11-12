السجن لسائق “أوبر” بعد فعل فاضح مع راكبة مريضة في سيارته

بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على راكبة مريضة، قضت محكمة بالسجن 16 شهرا على سائق يعمل لدى شركة “أوبر” في بريطانيا.

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن السائق تيمور شاه، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، واجه تهمة الاعتداء الجنسي ضد امرأة كان يقلها من منطقة ويست إند في لندن، في يناير 2018.

وتقول الراكبة، البالغة من العمر 27 عاما، إنها شعرت بأن حالتها الصحية سيئة، فطلبت من السائق التوقف، الأمر الذي جعل تيمور شاه يقترح عليها الانتقال إلى المقعد الأمامي.

وحين أخبرته بأنها على وشك أن تتقيأ، أوقف السائق سيارته ثم فتح الباب وانتقل إلى مقعدها، ثم بدأ بالتحرش بالمرأة المريضة وفق ما صرحت به الأخيرة لمحكمة في إيسلورث، حسب “ديلي ميل”.

وأوضحت المجني عليها أنها توسلته للابتعاد عنها كما حاولت طلب المساعدة، لكنه أجبرها على البقاء داخل السيارة، وبعد أن أوصلها إلى منزلها، توجهت مباشرة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

وذكرت الضحية أنها عانت كثيرا بسبب ما حصل لها، حيث أثر ذلك بشكل كبير على حالتها النفسية، حتى إنها باتت تخشى استقلال سيارات الأجرة.

ولجأ ضباط الشرطة إلى كاميرات المراقبة ونظام تحديد المواقع العالمي”جي بي إس” للوصول إلى شاه، حيث جرى اعتقاله في فبراير من العام الماضي.

المصدر: سكاي نيوز