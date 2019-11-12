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الخارجية الأردنية: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 9:04 مساءً
الخارجية الأردنية: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع

كل الوطن- وكالات: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن “التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول”، كما نقلت وكالة “بترا”.

وتابع الفايز أن “حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي”.

وأوضح أن “إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع”.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقتل، فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل فلسطينيين (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة”.

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