ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 16

استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء، بغارات إسرائيلية على مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن إستشهاد أحد قادتها بلواء الوسطى خالد معوض سالم فراج البالغ 38 عاما، كما استشهد شاب فلسطيني عمره 32 عاما في حي الزيتون شرق غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن إستشهاد 4 فلسطينيين في حي التفاح وحي الزيتون شرق وجنوب غزة، دون إعلان هويتهم بعد.

وفي وقت سابق، نعت السرايا 4 من أعضائها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهم زكي غنام (26 عاما)، إبراهيم الضابوس (26 عاما)، وعبد السلام أحمد (28 عاما) وعبد الله البلبيسي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن إستشهاد 11 شخصا منذ اليوم الأول من العدوان على غزة، والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

من جهتها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 41 إسرائيليا، بينهم 23 في حالة متوسطة و18 إصابة بالخوف والقلق، و5 إصابات خطيرة.

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الإسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.

واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان الإسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى قصف من غزة، وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب وحدة من الجهاد الإسلامي قامت بإطلاق الصواريخ.

ومنذ الثلاثاء، أطلق حوالى 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل لكن بدون التسبب بسقوط شهداء حسب آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه اعترض 90% من هذه الصواريخ.

وتم إيقاف حركة القطارات بين بئر السبع وعسقلان، وكذلك محطات سديروت ونتيفوت وأوفاكيم، فيما أعلن مجلس ماتي يهودا في القدس عن تأجيل التحاق التلاميذ بالمدارس حتى الساعة 10 صباحا لتقييم الوضع.

المصدر: RT