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د. التويجري يمدد تكليف الممخور والعصيمي لمستشفيات الخرج بصحّة الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 10:36 مساءً
د. التويجري يمدد تكليف الممخور والعصيمي لمستشفيات الخرج بصحّة الرياض

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قراري تكليف جديدة شملت مستشفى الملك خالد بالخرج ، والولادة والاطفال .

وتفصيلا تم تمديد تكليف الاخصائي فهد الممخور مديرا لمستشفى الملك خالد بالخرج . كما أصدر قرارا بتمديد تكليف الاخصائي عائض العصيمي مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بالخرج .

يأتي ذلك بناء على مارفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .

من جانبه عبر ” المكلفان ” عن شكرهما وامتنانهما لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهما على المسؤولية المناطة بهما .

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