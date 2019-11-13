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المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة 38 متهما بالتكفير وتمويل الإرهاب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 12:32 صباحًا
المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة 38 متهما بالتكفير وتمويل الإرهاب

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، حكما ابتدائيا بحق 38 متهما من مجموع 41، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم.

وضمت قائمة التهم التي وجهتها المحكمة لهم، “انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية”.

وأضافت، “قام أحدهم بإنشاء تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم، وبايعه أعضاء التنظيم بالإمارة، وكذلك قيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وأيضا إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام”.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن 20 سنة، والثالث بالسجن 15 سنة، فيما تراوحت الأحكام على البقية بالسجن مددا متفاوتة، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.

المصدر: وكالات سعودية

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