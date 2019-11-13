موسم الرياض يستقطب أشهر شخصيات الأنمي العالمية

كل الوطن – فريق التحرير: يفتتح معرض الأنمي السعودي أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاق الأنمي الياباني، حيث تنتظرهم العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض، الذي تبدأ فعالياته يوم الخميس 14 نوفمبر ويستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019م .

ويعد معرض الأنمي السعودي أكبر حدث للأنمي في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنمي من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنمي للزوار، كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنمي .

وتحظى الأنمي اليابانية بجماهيرية كبيرة في المملكة، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات الميلادية وحتى اليوم، عبر العديد من “أفلام الأنمي” المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية، ويأتي في مقدمتها “الكابتن ماجد”، الذي يتواجد مؤلفه ورسام شخصيته الرئيسة “يويشي تاكاهاشي” ضمن حضور المعرض، كما سيكون أحد ضيوف جلسات النقاش .

ويقام معرض الأنمي على أرض المعارض في منطقة “الرياض بوليفارد” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وشهدت المنطقة عدة معارض ترفيهية وثقافية متخصصة خلال فترة الموسم، مثل: معرض الصيد والصقور ومعرض أنا عربية ومهرجان الألعاب ومعرض استكشاف الإنسان للفضاء ومعرض ستان لي سوبر كون الرياض .

واس