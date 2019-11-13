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السعودية تحقق إيرادات ضخمة من ضريبة القيمة المضافة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:50 صباحًا
السعودية تحقق إيرادات ضخمة من ضريبة القيمة المضافة

صرح وزير المالية السعودي بأن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة، قد بلغت نحو 46.7 مليار ريال (12.45 مليار دولار) في أول عام من تطبيقها، ما يشكل ارتفاعا كبيرا فاق التوقعات.

وقال الوزير محمد الجدعان خلال كلمته في افتتاح “مؤتمر الزكاة والضريبة” في الرياض اليوم إن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 294 مليار ريال في 2018 وبمتوسط نمو بلغ نحو 21% سنويا.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة نفذت عددا من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف.

وأضاف: “نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة”.

وفرضت الرياض منذ مطلع العام الماضي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في خطوة تهدف لزيادة إيرادات الميزانية، التي تعتمد على مبيعات النفط بشكل أساسي.

المصدر: “الاقتصادية”

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