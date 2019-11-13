60 ورقة عمل في مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية” بالجامعة الإسلامية

كل الوطن – الرياض: تنظم الجامعة الإسلامية ممثلة بكلية اللغة العربية يوم الأحد ، مؤتمرًا علميًا بعنوان: (الإعلام الجديد واللغة العربية)، بمشاركة نخبة من علماء اللغة والأكاديميين والباحثين، يستعرضون من خلال 60 ورقة عمل على مدى 3 أيام 4 محاور رئيسة تسعى إلى استشراف الظواهر الايجابية والسلبية التي أحدثها الإعلام في اللغة العربية.

وأوضح مدير الجامعة المكلف د. عبدالله العتيبي أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا التي تربط اللغة العربية بالإعلام الجديد، وتشجيع البحث العلمي، وإبراز تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة، مع رصد الظواهر اللغوية والأدبية والبلاغية في الإعلام الجديد، وكذلك استعراض المبادرات اللغوية والأدبية في هذا المجال.

وقال د. العتيبي إن محاور المؤتمر تشتمل على: الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوية والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، وأخيرًا المبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد.

من جانبه ذكر عميد كلية اللغة العربية رئيس اللجنة العلمية د. ماهر بن مهل الرحيلي بأن المؤتمر يضم بحوثًا علمية قيمة بذل فيها جهد كبير، تنوعت مضامينها وتوزعت على كافة محاور المؤتمر الأربعة ، مبينًا بأن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالة الجامعة البحثية والمجتمعية، على أمل أن تتواصل هذه المحافل العلمية مستقبلاً في مؤتمرات أخرى وموضوعات متجددة.