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بعد دعوته “المحتجّين إلى الهجرة”.. الرئاسة اللبنانية توضح تصريح عون

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 12:45 مساءً
بعد دعوته “المحتجّين إلى الهجرة”.. الرئاسة اللبنانية توضح تصريح عون

بعد اللغط الذي أحدثه تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة معه الثلاثاء، دعا فيها “المحتجين إلى الهجرة”، أصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بيانا توضيحيا.

وبيّن المكتب الرئاسي أن عون دعا المحتجين إلى الهجرة إذا لم يجدوا شريفا (آدمي) بينهم للحوار مع السلطة.

وقال المكتب الإعلامي: “وسائل إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي توزع كلاما محرفا من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي ورد فيها: “إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا”، والصحيح أن الرئيس عون قال إنه إذا لم يكن هناك “أوادم” من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة”.

وكان الرئيس اللبناني، قال إن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، مضيفا أن ذلك يستدعي حكومة جديدة.

وأكد عون أنه طالب بالحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة، مشددا على أن الحوار ما زال مطلوبا ولا بد منه، لافتا إلى أنه وجه نداء للمتظاهرين 3 مرات لتوحيد الساحات وللعمل من أجل الإصلاحات، لكنه لم يجد تجاوبا.

وأضاف: “الآن مرحلة بناء الدولة والاقتصاد ولم يكن هناك تجاوب معي من مجمل الشعب اللبناني”.

المصدر: RT

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2019-11-13
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