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10 نوّاب يقدّمون طلبا لطرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 1:54 مساءً
10 نوّاب يقدّمون طلبا لطرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خالد الجراح، خلال استجواب النائب رياض العدساني له.

وكان الغانم، تلا طلبا من الحكومة بعقد جلسة سرية لمناقشة استجواب الجراح، وطلب إخلاء القاعة، غير أن طلب الحكومة لم ينل موافقة نيابية.

وقال الغانم: “نتيجة التصويت على سرية استجواب وزير الداخلية 31 مؤيدا مقابل 31 معارضا.. فسقط الطلب لتعود الجلسة علنية”.

وبدأ العدساني بمناقشة محاور الاستجواب، قائلا: “كلام بذيء وطعن وتجريح طال بعض النواب والوزراء من حسابات وهمية وهي مسؤولية وزير الداخلية”.

وأشار النائب إلى أنه “يفترض بالمباحث الحيادية في كتابة التقارير”، قائلا: “لن يرهبني الاستغلال البشع لأجهزة الدولة”.

ورد الوزير المستجوب، بأن استجوابه جاء “من محور واحد وتشعب ببنود كثيرة عامة”، مؤكدا في رده على ما ذكره النائب العدساني بشأن الشتم والتطاول في “تويتر”: “ترى أنا قاعد أنسب في تويتر ليل نهار.. ومو بس أنا بل تعدوني إلى أهلي”.

المصدر: “القبس”

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