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إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء السد الاحتياطي التابع للنهضة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 4:19 مساءً
إثيوبيا تعلن الانتهاء من بناء السد الاحتياطي التابع للنهضة

أعلنت إثيوبيا اكتمال مشروع بناء سد السرج التابع لمشروع سد النهضة الكبير، حيث يعد هذا السد علامة فارقة في المشروع بأكمله.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني للمشروع جيرما مينجيستو في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الوجه العلوي للسد قد أنجز بالكامل وتم صب أكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا السد له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي حيث سيتم نقل العمال من السرج إلى السد الرئيسي.

وأضاف أن معالجة الأساس قد تم إنجازها في وقت سابق لمنع أي تسرب للمياه الجوفية، كما تم وضع أكثر من 30 ألف غشاء بلاستيكي تحت الأرض.

وأشار إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها.

وكانت إثيوبيا قد بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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