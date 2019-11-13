هواوي تكشف عن أحدث هواتفها

كشف عملاق صناعة التقنية هواوي مؤخرا عن الهاتف الجديد Y9s الذي يتوقع أن يكتسح سوق الأجهزة الذكية قريبا.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ويمكنها التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وتعتبر واحدة من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق، ولها القدرة على التقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأتى هذا الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج والبلاستيك مزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.59 بوصة دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، وحصل على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة الجانبي.

وزودته هواوي بمعالج Kirin 710F ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع.

ويضم هذا الهاتف منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظم تحديد للمواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية.

المصدر: 4apk