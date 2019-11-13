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أمير الرياض يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 7:45 مساءً
أمير الرياض يستقبل مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, مدير شركة الاتصالات السعودية “STC ” بالمنطقة فهد بن عبدالله السليمان .

واستعرض السليمان جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين تطلعاً لرؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى دور الشركة في إثراء حياة الناس وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، بالانسجام مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة ” STC ” ، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة .

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