أكدت مصادر طبية مصرية، مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم حالات خطيرة جراء حريق بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الحادث وقع أثناء قيام أهالي القرية، بفتح أنبوب لنقل النفط تابع لشركة طنطا، يمر في المنطقة من أجل السرقة منه.

وقال شهود عيان، إن قوات الحماية المدنية، دفعت بعدد من سيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق الضخم.

وفور وقوع الحادث، أعلن المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة منتجات بترولية من خط نقل الوقود، باستخدام البارود في محافظة البحيرة، ما أدى إلى تسرب مادة البنزين واندلاع الحريق، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على التسرب والحريق.

وأضاف عبد المنعم، أن الشركة قامت بإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامتا بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء.

المصدر: RT

مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حريق ضخم بإحدى قرى دلتا مصر (فيديو)