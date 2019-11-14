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ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 12:08 مساءً
ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار

ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي عرض على نظيره التركي صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار، للالتفاف على العقوبات التي توعدت بها واشنطن بسبب صفقة صواريخ “إس–400” الروسية.

وكشفت المصادر لصحيفة واشنطن بوست أن هذه المقترحات الهادفة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تضمنتها رسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور حاليا واشنطن لبحث المشاكل العالقة.

وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه المقترحات غضب بعض المشرعين الأمريكيين وخاصة في مجلس النواب، الذي أيد الشهر الماضي فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

يذكر أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس–400″، والتي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة، قد بدأ في منتصف يوليو الماضي، وانتهت مرحلته الثانية في منتصف سبتمبر، فيما أعلن أردوغان أنها ستشتغل بشكل كامل في أبريل 2020.

المسؤولون الأمريكيون ضغطوا لإلغاء الصفقة، وبيع تركيا منظومات “باتريوت”، وهددت واشنطن أنقرة بتأجيل أو حتى إلغاء تسليمها مقاتلات “إف–35″، وفرض عقوبات وفقا لقانون “كاتسا” الخاص بمواجهة خصوم الولايات المتحدة، في حين رفضت تركيا تقديم أي تنازلات.

المصدر: نوفوستي

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2019-11-14
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