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الكشف عن أمر جديد تتفوق فيه “أرامكو” على منافساتها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 12:27 مساءً
الكشف عن أمر جديد تتفوق فيه “أرامكو” على منافساتها

كل الوطن – الرياض: بلغت نسبة المديونية في شركة “أرامكو” بنهاية يونيو من العام الجاري 2.4% من إجمالي الأصول، وهي نسبة منخفضة كثيرا مقارنة بمديونية شركات النفط الكبرى التي تتراوح ما بين 12% و31%.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية”، أن “أرامكو” تنوي المحافظة على مستوى المديونية المحدد بين 5% و 15% على المدى الطويل.

ويأتي ذلك في وقت تخطط “أرامكو” فيه لطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن تعلن الشركة السعودية يوم الأحد إرشادات الاكتتاب لطرح الأسهم، الذي سيتم في سوق المال السعودية “تداول”.

ويعد طرح “أرامكو” للاكتتاب العام حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط، ضمن “رؤية 2030”.

المصدر: “الاقتصادية”

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2019-11-14
عربي ودولي
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