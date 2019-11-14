علماء يكشفون أسرارا جديدة عن نهر النيل

كل الوطن- وكالات: تشكل نهر النيل قبل 30 مليون سنة على الأقل، وكان أكبر بخمس مرات مما كان يعتقد سابقًا، ويأتي ذلك بعد دراسة قام بها فريق دولي من العلماء نُشر في مجلة “Nature Geoscience” في 11 نوفمبر.

وأجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيطاليا دراسة شاملة لتحديد العمر الحقيقي لنهر النيل.يقول بلانيت توداي: “لقد درسنا الصخور القديمة ذات الأصل البركاني الموجودة في المرتفعات الإثيوبية، وقمنا بمقارنتها بالرواسب من قاع النيل بالقرب من الدلتا”. وأضاف: “إن الصخور التي تم تحليلها كانت موجودة على نفس الارتفاع منذ ملايين السنين”.

وكان يُفترض سابقًا أن نهر النيل ظهر منذ حوالي 6 ملايين عام، إلى أن أثبتت تقنية المحاكاة بالحاسوب أن صخور الوشاح لعبت دورًا مهمًا في ظهور النهر قبل أكثر من 30 مليون سنة.