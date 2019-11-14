تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن بالصور.. غزة تشيع شهداء الغارات الإسرائيلية كل الوطن مصر.. حبس فتاة بعد انتقادها الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الوطن الكشف عن مصدر العدوى التي تلتهم البشر أحياء كل الوطن العجلان: مراكز الرياض التجارية ستعزز حضور “موسم الرياض” بمناشط مميزة للمتسوقين كل الوطن وزير الخارجية الإسرائيلي: سياستنا في الاغتيالات مستمرة…و حركة الجهاد الإسلامي تعرضت لضرب غير مسبوق كل الوطن أطفال غزة ونساؤها.. فاتورة دمٍ مُستحقة في كل تصعيد إسرائيلي كل الوطن “صحة الرياض” تنفذ برنامج تدريبي للمستشفيات صديقة الأم والطفل كل الوطن تهدئة في غزة وحصيلة الشهداء تصل إلى 34 شهيدا كل الوطن د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل كل الوطن علماء يكشفون أسرارا جديدة عن نهر النيل
» » د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:56 مساءً
د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

كل الوطن – فريق التحرير: وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم الخميس على جاهزية مشاركة “صحة الرياض” بمهرجان الملك عبدالعزيز للمزاين الإبل 1441هـ ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

واستعرض د. التويجري خلال جولته عدد من مرافق “صحة الرياض” الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، من خلال المراكز الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية ، وذلك برفقة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي الجمعة ، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع . وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري أن مشاركة “الصحة” تشمل أيضًا مستشفى رماح العام لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان . كما تشمل مشاركة “صحة الرياض” تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الابل وزوار المهرجان . ولفت الدكتور التويجري أن فرق “صحة الرياض” تواصل المرور على مواقع حظائر الابل لتقديم خدمات التطعيم ضد الانفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الابل والمخالطين لها . كما جهزت “صحة الرياض” فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى. ونوه أن مشاركة “صحة الرياض” في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

رابط مختصر
2019-11-14 2019-11-14
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير