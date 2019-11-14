د. التويجري يقف على جاهزية مشاركة الصحة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الابل

كل الوطن – فريق التحرير: وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم الخميس على جاهزية مشاركة “صحة الرياض” بمهرجان الملك عبدالعزيز للمزاين الإبل 1441هـ ، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

واستعرض د. التويجري خلال جولته عدد من مرافق “صحة الرياض” الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، من خلال المراكز الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية ، وذلك برفقة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي الجمعة ، ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع . وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري أن مشاركة “الصحة” تشمل أيضًا مستشفى رماح العام لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان . كما تشمل مشاركة “صحة الرياض” تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الابل وزوار المهرجان . ولفت الدكتور التويجري أن فرق “صحة الرياض” تواصل المرور على مواقع حظائر الابل لتقديم خدمات التطعيم ضد الانفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الابل والمخالطين لها . كما جهزت “صحة الرياض” فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى. ونوه أن مشاركة “صحة الرياض” في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.