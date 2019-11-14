“صحة الرياض” تنفذ برنامج تدريبي للمستشفيات صديقة الأم والطفل

كل الوطن – فريق التحرير: تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، أقامت “صحة الرياض” مؤخراً دورة تدريبية بعنوان ” المستشفيات صديقة الام والطفل “، وذلك بإشراف مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د/ علي بن سليمان الجمعة. ونوه مدير إدارة شؤون المستشفيات بالإنابة الدكتور مجاهد الشهري ان الدورات تأتي في إطار مشروع إعداد المستشفيات لتصبح صديقة للام والطفل والذي يتبع لإدارة المستشفيات.

واوضحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية، وبرنامج تطوير اقسام النساء بصحة الرياض الدكتورة منى سمير ان البرنامج يستهدف الممارسين الصحيين بالمستشفيات، وتأهيل المتدربين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقييم المؤسسات الصحية لمعايير مبادرة صديق الطفل، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وإيجاد بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية، وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم، وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية. يُذكر أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عام 1991، وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود العالمية لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية. وحصل على لقب صديق الطفل 64 مستشفى ومركزا صحيا داخل وزارة الصحة وخارجها على مستوى المملكة بعد تطبيق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف .