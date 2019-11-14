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وزير الخارجية الإسرائيلي: سياستنا في الاغتيالات مستمرة…و حركة الجهاد الإسلامي تعرضت لضرب غير مسبوق

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 3:09 مساءً
وزير الخارجية الإسرائيلي: سياستنا في الاغتيالات مستمرة…و حركة الجهاد الإسلامي تعرضت لضرب غير مسبوق

القدس/ وكالات : قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قيادة بلاده مستمرة في سياسة الاغتيالات على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال كاتس لإذاعة الجيش، الخميس، “إسرائيل ستؤذي كل من يحاول ايذاءها”.

وأدى اغتيال إسرائيل للقيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، الثلاثاء، إلى التصعيد في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن أبو العطا “كان قنبلة موقوتة”.

وقال كاتس “لقد تعرض الجهاد الإسلامي للضرب بشكل غير مسبوق في سياستنا الهجومية”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 34 فلسطينيا و111 اصيبوا في الهجمات على غزة التي استمرت يومين.

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